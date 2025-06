Comune-Ausl, ecco due nuovi defibrillatori

Ozzano dell’Emilia sempre più territorio ‘cardioprotetto’: due nuovi defibrillatori in arrivo in punti considerati nevralgici per il territorio del comune della Bassa bolognese. Su slancio dell’amministrazione comunale, infatti, prosegue il percorso verso un territorio sempre più cardioprotetto a Ozzano dell’Emilia. Grazie alla collaborazione tra il Comune e l’Azienda Usl saranno installati due nuovi defibrillatori esterni di nuova generazione: uno fuori dal Centro civico Vason, nella frazione di Ponte Rizzoli in via Duse, e uno davanti alla Sala Raparelli nella centralissima via degli Orti. Si tratti di luoghi di aggregazione del territorio, anche da parte di fasce di popolazione più anziana, e per questo sono stati considerati come ‘spot’ idonei a munirsi di questi sofisticati dispositivi.

I due macchinari salvavita, concessi in comodato d’uso gratuito dall’Azienda sanitaria locale al Comune di Ozzano dell’Emilia, vanno ad arricchire la rete di emergenza locale che ora conta già diciassette defibrillatori totali distribuiti sul territorio: ben dodici nel capoluogo e cinque nelle frazioni. "Questi nuovi dispositivi rappresentano un passo importante nel progetto ‘Comune Cardioprotetto’ – sottolinea l’assessore alla Salute Giovanni Catrini –, con particolare attenzione alle frazioni e alle aree con maggiore affluenza. I luoghi scelti sono frequentati quotidianamente da cittadini e visitatori, e proprio per questo si è ritenuto prioritario dotarli di un presidio salvavita esterno. In questo modo chiunque ne avesse bisogno può usufruirne. Il nostro obiettivo è completare la copertura anche delle zone più esterne del territorio, come Mercatale e Maggio".

All’assessore Cabrini ha fatto eco il primo cittadino ozzanese, Luca Lelli: "I defibrillatori sono strumenti fondamentali per una risposta rapida ed efficace in caso di arresto cardiaco. La loro presenza capillare sul territorio rappresenta un presidio di sicurezza essenziale, capace di fare la differenza in pochissimi istanti. In situazioni di emergenza infatti, ogni minuto può salvare una vita e per questo riteniamo prioritario continuare nella diffusione e nella facile accessibilità di questi dispositivi. Rendere il nostro Comune sempre più cardioprotetto è un impegno concreto verso la salute e la tutela dei cittadini".

Zoe Pederzini