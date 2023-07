Comune di Bologna pronto a trovare soluzioni al problema del malamovida nel centro storico

Alla luce della nuova diffida presentata dall’avvocato Petroncini a firma delle quattordici tra associazioni e comitati del centro storico, Palazzo d’Accursio risponde con la disponibilità a trovare soluzioni al problema. "Sapevamo – spiegano dal Comune – della nuova diffida, alla quale ovviamente risponderemo formalmente. Da parte nostra c’è naturalmente piena disponibilità a continuare a dialogare e incontrarci per individuare insieme le risposte utili per affrontare il problema in modo strutturale. Per questo accogliamo positivamente la disponibilità dei comitati, avanzata nella diffida stessa, a collaborare per la ricerca di una rapida soluzione. La vivibilità di notte a Bologna è un progetto che ci sta a cuore e che ci vede impegnati. Convocheremo presto un incontro con una loro rappresentanza e il legale incaricato". Nelle scorse settimane, i rappresentanti del centro avevano incontrato più volte la capo di Gabinetto, Matilde Madri, che, parlando nello specifico di piazza Aldrovandi (teatro degli ultimi episodi di malamovida, ndr) aveva sottolineato come il Comune stia studiando, insieme ai cittadini, "una modalità più sostenibile di medio-lungo periodo per cambiare la vocazione di utilizzo di quello spazio".