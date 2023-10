Comune e cittadini insieme per un centro più attrattivo

Il Comune di Castiglione dei Pepoli ha a vviato un percorso partecipato che porterà i cittadini, le imprese e i luoghi di ricezione turistica a elaborare strategia di sviluppo territoriale che coinvolgerà gli ambiti della residenzialità, del turismo e del commercio.

Questa elaborazione partecipata si focalizzerà prevalentemente nel centro storico, ma terrà conto anche dei punti di forza, delle opportunità, dei valori e delle criticità dei territori più periferici, per finalizzare una visione di insieme che possa essere sempre di più a servizio della comunità locale. Questo percorso verrà guidato dall’Amministrazione comunale con il supporto di Area Proxima, società bolognese esperta nella rigenerazione territoriale e nell’innovazione sociale.

Il percorso si articolerà attraverso momenti di confronto aperti alla cittadinanza e una raccolta dati diffusa per il Comune e funzionale agli obiettivi del progetto, per portare, entro la fine di quest’anno, a una sintesi collettiva.

Partire dall’abitare, dai flussi turistici che annualmente attraversano Castiglione dei Pepoli e dalle attività commerciali che in esso coesistono potrà dare un quadro ampio e al contempo profondo delle volontà, dei desideri e delle istanze collettive, per riunirsi attorno a una visione comune.

"Nel 2018 abbiamo avviato la strategia di rigenerazione urbana del centro storico - ha affermato il sindaco Maurizio Fabbri - . Una strategia ambiziosa che nel frattempo ha visto la maggior parte dei progetti individuati già realizzati o in via di realizzazione. Dai lavori fisici dobbiamo ora passare a quelli immateriali, ossia le strategie, le azioni e le politiche da attuare per rendere il centro del capoluogo un luogo più attrattivo in cui vivere, soggiornare o lavorare".