Comune e Cna premiano le imprese locali

Quindici aziende di Castiglione dei Pepoli che quest’anno hanno festeggiato una loro ricorrenza. Sono le imprese Cna premiate nella sede del comune di Castiglione dei Pepoli dal sindaco Tommaso Tarabusi, dal vicepresidente Cna Bologna Marco Gualandi, dalla Presidente Cna Area Appennino bolognese Silvia Bernabei e dal direttore generale Cna Bologna Claudio Pazzaglia. Appartengono ai più svariati settori, dall’edilizia ai trasporti, dal’acconciatura all’installazione di infissi, dall’impiantistica al commercio alimentare e all’abbigliamento. Fra di loro anche un’impresa nata oltre 100 anni fa, impegnata nel commercio di alimentari e granaglie, giunta alla terza generazione.

Dopo quelle di Pianoro, Vergato, Porretta e San Giorgio di Piano, continuano dunque le iniziative Cna di valorizzazione delle aziende nei loro comuni, iniziative che proseguiranno in futuro in altri territori della città metropolitana bolognese. "E’ un grande piacere condividere con queste imprese la celebrazione dei loro anniversari – ha detto il sindaco di Castiglione dei Pepoli Tommaso Tarabusi -. Abbiamo vissuto anni complicati, ma anche grazie all’impegno di queste imprenditrici e questi imprenditori, l’economia del nostro territorio ha saputo tenere. Il comune è sempre stato al loro fianco e continuerà a farlo negli anni a venire, perché queste imprese sono una ricchezza per la nostra comunità".

"Sono imprese che hanno raggiunto traguardi importanti – ha proseguito Silvia Bernabei, Presidente Cna Area Appennino bolognese –, profondamente radicate in questo territorio. Perché chi fa impresa in montagna deve superare difficoltà ancora maggiori se vuole stare sul mercato. Anche le recenti vicende sui dissesti dovuti all’emergenza idrogeologica ne sono una dimostrazione". "Finchè voi resterete aperti, resterà aperta tutta l’area della montagna – ha aggiunto Marco Gualandi, vicepresidente Cna Bologna -. Con la vostra tenacia siamo sicuri che continuerete ad ottenere grandi risultati". "Cna Bologna il prossimo anno festeggerà i suoi 80 anni, queste aziende con la loro storia spiegano perché Cna ha raggiunto questo risultato – ha concluso Claudio Pazzaglia, Direttore Generale Cna Bologna – In questa stessa sala dieci anni fa premiammo aziende che avevano ottenuto successi e celebrato ricorrenze importanti. E’ una dimostrazione di continuità: occorre che le piccole imprese e gli artigiani affrontino e risolvano il tema del ricambio generazionale".

Ecco le aziende premiate sabato da Cna e dal Comune di Castiglione dei Pepoli: - Tecnocolor di Claudio Tinarello – edile - Roberto Tinarello – edile - Pazzaglia Ferruccio sas di Pazzaglia Alberto & C. – lavorazione marmo e servizi funebri - Associazione Ricreativa Roncobilaccio – organizzazione eventi - Bizeta srl – manutenzione caldaie - Azzini Claudio – impianti elettrici - Lo Zodiaco di Gasparri Massimo – bar e affittacamere - Alfec di Rapezzi Luciano – installazione di infissi e serramenti in alluminio - Casa del Motore di Andrea Pasqui – meccanico auto e di autocarri - Trasporti Veloci di Monari Arrigo Massimo – logisticain - Luigi Casarini – parrucchiere uomo - Kilowatt snc – manutenzione e installazione impianti elettrici - Stefanini Michele – edile - Sensi Dina – abbigliamento - Alberti Luca – commercio alimentare.