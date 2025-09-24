"Comune, incarico sospetto". Esposto alla Corte dei conti

Arriva un altro esposto alla Corte dei conti sull’operato del Comune. A presentarlo stavolta è la Lega, tramite il consigliere comunale Matteo Di Benedetto: l’oggetto è una determina con cui l’amministrazione ha affidato un incarico da 16.704 euro a un operatore economico con lo scopo di "individuare strategie per migliorare la resistenza delle piante, migliorare l’ambiente fisico e assistere il Rup nei sopralluoghi e nelle riunioni", spiega Di Benedetto. Secondo la Lega si tratta di "incarichi generici che meritano un richiamo alla Corte dei conti. L’amministrazione non spiega perché compiti abbastanza semplici come questi non possano essere svolti da figure interne del Comune".

Palazzo D’Accursio, aggiunge Di Benedetto, "deve rendere conto ai cittadini di come utilizza i loro soldi, anche perché la Corte dei conti in alcuni casi precedenti è stata molto chiara: quelli che erano appalti di servizi secondo la Corte sono state individuate come consulenze esterne, date senza rispettare i criteri indicati dalla legge".

Per Di Benedetto, in particolare, con la determina al centro dell’esposto "si configura un caso sovrapponibile ad altre due decisioni della Corte e quindi si profila un possibile danno erariale", con il timore che questi episodi "non siano gli unici". Non a caso il consigliere del Carroccio torna a parlare di "consulentificio" e promette di rivolgersi alla Corte dei conti, d’ora in poi, ogni volta che verrà fuori "un appalto di servizi che può sembrare una consulenza". "Molti cittadini ultimamente ci dicono che c’è un utilizzo forse esagerato degli esposti", afferma il segretario cittadino Cristiano Di Martino, ma "non siamo noi il partito degli esposti. La Lega da inizio mandato ha sempre scelto la linea istituzionale facendo domande sotto forma di Question time, interrogazioni, ordini del giorno o domande in commissione. Ma in Consiglio abbiamo domande ferme dal 2022. Mi piacerebbe che anche gli altri partiti di opposizione sostenessero questa battaglia per avere risposte più celeri".

Le risorse destinate a incarichi esterni potrebbero essere "utilizzate per ascoltare le proposte giovanili", dice la segretaria della Lega giovani Victoria Sinardi Brunello.