Comune, personale in sciopero. Mobilitazione il 6 novembre

Il tentativo di conciliazione in Prefettura è fallito e il 6 novembre i dipendenti del Comune di Bologna sciopereranno, con concentramento alle 10 in Piazza Liber Paradisus. Lo annunciano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, che si dichiarano "totalmente insoddisfatti" per la "posizione attendista" dell’amministrazione riguardo al salario accessorio per i dipendenti. Il Comune, scrivono infatti i sindacati, "pur riconoscendo che il Decreto Pa costituisce un’importante opportunità per aumentare i salari e rendere l’ente più attrattivo, ha dichiarato che il finanziamento di 2 milioni, già discusso il 25 settembre, non è ancora certo". Una posizione che "non valorizza e rispetta il personale dipendente".

Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno anche "rimarcato con forte disappunto la totale assenza della parte politica a un tavolo istituzionale di tale importanza, segnale che denota scarsa attenzione verso le lavoratrici e i lavoratori". Da qui lo sciopero per l’intera giornata del 6 novembre. E Fdi, con la consigliera comunale Manuela Zuntini, attacca il Comune: "Giornata dove la città deve affrontare vari eventi tra cui la partita di Europa League del Bologna", fa notare. "Non ci stupisce che la giunta Lepore abbia girato ancora una volta le spalle ai propri dipendenti. È dall’inizio del mandato – prosegue – che tutte le sigle sindacali cercano un dialogo con la giunta e più volte hanno dovuto presentarsi in Consiglio per farsi ascoltare ed evidenziare le difficoltà di portare avanti sotto organico e senza alcuna valorizzazione la macchina comunale e tanti servizi essenziali per i cittadini". Per Zuntini, giunta e maggioranza Pd in Consiglio "ignorano questi temi e le nostre proposte, incluso il potenziamento del salario accessorio sollevato già settimane fa". L’opportunità data dal Decreto Pa, "non può essere sprecata. Lunedì (domani) "nell’udienza conoscitiva che abbiamo chiesto ci attendiamo risposte concrete dalla giunta e non lo solito scarica barile sul governo".