"Comune più bello ma svuotato"

Polemica sulla gestione del territorio, a Malalbergo, da parte del consigliere di minoranza Massimiliano Vogli. "Malalbergo bella? Sì, forse, ma anche molto vuota. Questo è il motto che la Giunta Giovannini dichiara tutti i giorni e in ogni comunicato stampa, ma stante il fatto che il bello è molto soggettivo, sicuramente più oggettivo è il fatto che in questi anni i servizi comunali, causa il decentramento di molti di essi in altri Comuni attraverso l’Unione Terre di Pianura, siano peggiorati e non più vicini al cittadino – dichiara il consigliere –. L’esempio più lampante sono gli Uffici Distaccati di Altedo che sono passati da un’apertura di 4 giorni alla settimana a un’apertura di un giorno alla settimana solo previo appuntamento; tutto ciò comporta un grave disagio per la comunità di Altedo, la più numerosa e anziana. Il Municipio, poi, si è svuotato di personale, da ultimo abbiamo perso la Polizia Locale, trasferita a Baricella, prima i servizi sociali e scolastici trasferiti a Minerbio e altri uffici tipo personale, urbanistica, Suap trasferiti a Granarolo".

"A mio avviso – conclude Vogli – è inutile destinare, di questi tempi, centinaia di miglia di euro per barbecue, riqualificazioni di Piazze con abbattimenti di alberi secolari, per fiori, per murales (50mila euro) quando si è fatta morire, dopo più di 50 anni, una delle Sagre più famose e partecipate della Regione, l’Asparago Igp di Altedo, e quando con i murales, come più volte ho proposto, si poteva ottenere lo stesso risultato spendendo molto meno e coinvolgendo i ragazzi delle nostre scuole. A mio avviso, il buon pater familias deve guardare gli interessi di tutta la collettività e non fermarsi all’apparenza".

A rispondere è la sindaca Monia Giovannini: "Si dice che non ci sono i servizi, ma non si dice mai quali mancano, quali sono gli eventuali o reali disservizi. Lo sportello socio scolastico continua ad essere in Municipio, la Polizia locale a Palazzo Marescalchi, con gli stessi orari degli ultimi 10 anni. L’urbanistica prima era a San Giorgio ora è a Granarolo, ma non è uno sportello per i cittadini, come non lo è il Suap che opera con le aziende attraverso sistemi telematici e nemmeno l’ufficio personale, che fa pratiche solo per i dipendenti. All’ufficio di Altedo in un anno sono andati 90 cittadini. Il nostro tempo lo continueremo a dedicare al potenziamento di quello che c’è e di quello che abbiamo creato ex novo: il nuovo Pug, i nuovi centri estivi, il nuovo dopo scuola per il tempo modulo, tutti i servizi online, i progetti e le rassegne culturali, il potenziamento dei servizi disabili, anziani, il sostegno handicap, il potenziamento del servizio di accompagnamento".

Zoe Pederzini