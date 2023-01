Comune premiato per l’inclusione delle famiglie ucraine

Le iniziative per l’accoglienza e l’inclusione delle famiglie ucraine premiate con 15 mila euro di contributo regionale. Il Comune di Castel San Pietro ha ufficializzato la notizia del premio ottenuto dal progetto "CCC Castello Cibo Cultura" destinato a diversi tipi di interventi realizzati nel corso dell’anno appena concluso. Seguendo l’acronimo, per la ‘C’ di cibo una parte della somma è stata utilizzata per la parziale copertura della spesa sostenuta dal Comune per la mensa scolastica dei bambini ucraini che frequentano le scuole dell’infanzia ed elementari castellane, pubbliche e paritarie. Per la restante spesa sono invece stati utilizzati i fondi raccolti dalle donazioni ricevute dai cittadini sul conto corrente comunale dedicato al sostegno dei profughi provenienti dall’Ucraina. Per la ‘C’ di cultura, per favorire l’inclusione delle famiglie ucraine nella comunità, il Comune ha sostenuto alcuni progetti culturali e ricreativi e l’acquisto di libri. Il Comune ha assegnato otto voucher cultura del valore di 200 euro ciascuno per le otto persone ucraine che partecipano a laboratori e progetti, e ha finanziato con complessivi 540 euro iniziative e spettacoli ai quali hanno partecipato profughi ucraini.