Comune ’riciclone’, ma la raccolta zoppica

Anche nel 2023 Casalecchio di Reno si è piazzato al primo posto tra i comuni "ricicloni" dei rifiuti della nostra Regione. Qualche giorno fa a Reggio Emilia, nel corso dell’Ecoforum indetto da Legambiente Emilia Romagna, a Casalecchio è stato assegnato il primo premio tra i comuni sopra i 25mila abitanti per il "minor quantitativo di Rifiuto Urbano prodotto". "Dobbiamo fare un applauso – afferma con un certa soddisfazione Barbara Negroni, assessora all’Ambiente di Casalecchio – alla bravura di tutti i nostri cittadini che nel 2022 sono riusciti a diminuire la produzione totale pro capite di rifiuti che è passata dai 397 chili annui per abitante del 2021 ai 381 chili dello scorso anno".

Ogni casalecchiese produce più di un chilo di rifiuti al giorno. Sporcando anche per le strade e generando una marea di proteste tra i residenti più virtuosi. "All’inizio di dicembre prossimo – rivela l’assessora Negroni – incontrerò il nuovo amministratore delegato di Hera, la multiutility cui abbiamo affidato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In quanto al contenzioso sulla pulizia delle strade, posso dire che Casalecchio è su due tavoli di concertazione con il gestore per risolvere le criticità del servizio. Il primo tavolo è quello aperto tra Atersir, l’agenzia che regola i servizi pubblici locali dell’ambiente, e il consiglio locale dei comuni della Città Metropolitana. L’altro tavolo è tra il Comune di Casalecchio e i vertici Hera. E, comunque, le sanzioni su quanto contestato al gestore del servizio passano sempre tramite Atersir".

Nel 2023 è stato del 66 per cento il tasso di raccolta differenziata raggiunto sul territorio casalecchiese. Un monitoraggio continuo, anche tramite le telecamere, non è riuscito a debellare del tutto le discariche abusive. "Il rapporto sui comuni ricicloni – interviene Stefano Salgò, Guardia ecologica volontaria – ci fa notare che nella raccolta differenziata bisogna tenere conto anche della percentuale di scarto. Un esempio? Ferrara si piazza ai primi posti con l’87,28 per cento di differenziata con i cassonetti intelligenti, ma se togli lo scarto scende al 56,9 per cento. Il porta a porta vince sempre".

Non è così per Erika Seta, capogruppo Centrodestra. "Il porta a porta? Un fallimento totale – afferma – contro lo strapotere di Hera il Comune non si interessa per niente delle difficoltà degli anziani e dei disabili che devono portare in strada sacchi ingombranti e pesanti. Ho chiesto una Commissione per far luce sui contenziosi con Hera e per chiedere modifiche a questo sistema già fallito in molti Comuni".

Nicodemo Mele