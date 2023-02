Comune, riparte la protesta dei dipendenti

di Zoe Pederzini

Lo stato di agitazione dei dipendenti comunali prima, l’incontro tra sindacati e amministrazione in Prefettura poi non sono bastati a calmare le acque. Gli accordi presi tra sindacati e amministrazione di Granarolo "non sono stati rispettati come dovevano" dicono i sindacati che hanno quindi indetto un ulteriore stato di agitazione in attesa di un altro incontro in Prefettura. A spiegarne i motivi è la Cisl Fp: "Abbiamo dichiarato la nostra volontà di riattivare lo stato di agitazione, i compresi blocco degli straordinari e iniziative di sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori dei Servizi Urp Demografici del Comune di Granarolo dell’Emilia, inserendo anche, nella presente procedura, i Servizi Associazionismo Volontariato e Sport e Cimiteriali – sottolinea il sindacato –. Il 30 dicembre avevamo proclamato lo stato d’agitazione per le numerose criticità nell’adozione degli orari di lavoro dei dipendenti comunali dei Servizi Urp Demografici. Nella formulazione oraria infatti non era stato in alcun modo tenuto conto della quantità dei dipendenti presenti all’interno di ciascun servizio. Durante l’incontro prefettizio per ill tentativo di conciliazione, a fronte delle promesse verbali dell’amministrazione di assumere due nuove figure professionali in quei servizi e di garantire una rotazione di personale sullo sportello Urp aperto il sabato mattina, avevamo deciso di sospendere lo stato di agitazione".

Ma, per i sindacati, le ‘promesse’ non sarebbero state mantenute. "Apprendiamo che l’Amminitrazione – prosegue la Cisl – non solo non intende verbalizzare la promessa fatta sulla rotazione in occasione dell’incontro prefettizio, ma ha pubblicato una determinazione, avente titolo ‘Riorganizzazione area amministrativa. Assegnazione attività e compiti’, dalla quale si evince che non c’è alcuna intenzione da parte del Comune di rispettare le premesse alla nostra sospensione dello stato di agitazione. A ciò si aggiunga che altri due servizi, sono stati recentemente coinvolti in questa ambigua rotazione di personale: i servizi Associazionismo Volontariato e Sport e Cimiteriali. Per questi motivi, vista anche la costante disponibilità dei dipendenti, abbiamo dichiarato nuovamente lo stato di agitazione fino a che non si troverà una effettiva risoluzione del problema". A parlare della situazione è anche il consigliere di opposizione di ‘Alternativa per Granarolo’ Pino Minissale: "I dipendenti difendono giustamente i loro diritti chiedendo la pianificazione gestionale, e un incremento di personale per ripianare le carenze di organico. Lo stato di agitazione è motivato dalla presenza delle numerose criticità nell’adozione degli orari di lavoro, e non è stato in alcun modo tenuto conto del numero dei dipendenti presenti all’interno di ciascun servizio del Settore Urp Demografici, né tanto meno delle competenze e delle mansioni attribuite agli stessi. Personalmente contesto ormai da anni i modi e i metodi usati dall’amministrazione, che colpiscono soprattutto la dignità dei dipendenti, metodi che stanno assumendo sempre più la connotazione di un ’diktat’, chiuso al dialogo e al confronto".