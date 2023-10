"Fallita la conciliazione fra Sgb e Comune": sciopero per tutti i dipendenti comunali venerdì 20, alle 9.30, con partenza da piazza Roosevelt fino a Palazzo d’Accursio. "Sgb, di fronte all’atteggiamento di chiusura e diniego delle istanze, non ha conciliato e ha confermato l’avvio del procedimento per il blocco degli straordinari e per lo sciopero", si legge in una nota.