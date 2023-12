Comune stanzia 200mila euro

Duecentomila euro per le famiglie in difficoltà. A tanto ammonta la cifra messa a disposizione dal Comune di Casalecchio che ha appena pubblicato il bando che dà la possibilità di richiedere il contributo fino al prossimo 19 gennaio. Con una particolare attenzione ai nuclei con figli minori, alle persone con disabilità e a chi sostiene spese rilevanti per il mutuo o per l’affitto, è questa la destinazione dei 200mila euro derivanti da una parte dell’avanzo di bilancio 2022 deliberata dall’amministrazione comunale che mette a disposizione dei cittadini con Isee ordinario tra 5mila e 20mila euro attraverso un bando reperibile sul sito istituzionale.I contributi una tantum andranno dai 300 ai 500 euro a seconda della fascia Isee, spiegano gli assessori al bilancio Concetta Bevacqua e Massimo Masetti.