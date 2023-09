Comuni alluvionati, l’elenco è un caso. Lo staff di Figliuolo: "Non l’abbiamo ricevuto"

Bologna, 24 agosto 2023 – Se fosse un romanzo, potrebbe intitolarsi ’il pasticciaccio brutto’, parafrasando il capolavoro di Carlo Emilio Gadda. Ieri, alla vigilia dell’incontro tecnico in Regione sull’alluvione convocato dal generale Francesco Figliuolo, ecco ’il pasticciaccio’: l’elenco con l’aggiornamento dei Comuni colpiti dal disastro finora esclusi, da comprendere nel decreto Alluvione (e quindi negli aiuti del governo), è sparito.

La conferma arriva dallo staff del commissario Figliuolo che, ribadendo la disponibilità a intervenire per inserire nuove zone, impegno già promesso ai primi di agosto quando il generale venne in Emilia-Romagna, fa sapere che "formalmente non ci è arrivato nulla direttamente". Questo non significa che "non ci lavoreremo", si fa sapere nell’ inner circle del generale. Ma è chiaro che senza il documento, l’istruttoria sull’allargamento della zona rossa partirà in ritardo. La domanda sorge spontanea: dov’è finita la lista delle località da inserire nel piano aiuti? Per il Bolognese, per dire, si parla delle zone Saffi, Barca, Santa Viola, la macro area Collina, più tante località escluse fuori città, come ad esempio le Ganzole.

Da quello che risulta, la Città metropolitana di Bologna ha fatto il suo inviando a metà giugno l’elenco della aree da comprendere negli aiuti alla Regione che, a sua volta, ha inviato un atto formale protocollato con l’elenco completo con tutte le aree dell’Emilia-Romagna rimaste a bocca asciutta. La pec è stata mandata il 25 giugno alla ’Presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della Protezione civile’. Un atto firmato digitalmente per Stefano Bonaccini dalla vicepresidente Irene Priolo che, però, a quanto risulta non è poi arrivato agli uffici commissariali. Colpa della burocrazia, probabilmente. E, forse, anche del fatto che all’epoca dell’invio il commissario non era ancora in carica, visto che Figliuolo è stato nominato il 10 luglio. Resta il fatto che ieri, alla viglia del summit tecnico, allo staff del generale risultava soltanto il documento inviato dalla Regione Marche con decine di richieste.

Il capo di Gabinetto della città metropolitana, Sergio Lo Giudice, minimizza: "Le richieste sono note al di là del documento, non si può morire di burocrazia...". E pure in Viale Aldo Moro viene ricordato che la richiesta di aggiornamento era già stata presentata in Parlamento in sede di conversione del decreto. Resta, però, il cortocircuito, tant’è che gira pure la voce che un documento ’cartaceo’ con la lista (che nella pubblica amministrazione non ha valore) sia stato consegnato a mano a Figliuolo quando venne in città. In attesa di capire se per il 31 agosto, quando il commissario incontrerà Stefano Bonaccini (che ieri al Meeting ha criticato, ancora, la gestione ’centralista’ dell’alluvione), arriveranno risposte in merito alla querelle della ’zona rossa’, per oggi – al quinto summit tecnico voluto da Figliuolo – si anticipano alcuni passi avanti.

In primis, il tema fondi per gli interventi di somma urgenza anticipati dai Comuni: come detto dal generale, arriveranno a metà settembre. Così come le risorse per gli altri interventi urgenti, di cui si discuterà oggi per stabilire una scala di priorità. Infine, buone notizie per i Contributi di autonoma sistemazione. Ai primi di settembre è prevista l’ordinanza di Figliuolo con le indicazioni tecniche su come fare le perizie dei danni e ottenere, così, i ristori.