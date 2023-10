Comuni uniti per il nuovo piano urbanistico

Dopo tre anni di lavoro congiunto, le amministrazione di Castiglione dei Pepoli e di San Benedetto Val di Sambro hanno licenziato il nuovo piano urbanistico generale intercomunale. Uno degli scopi di questo di Pug è quello di rigenerare quello che è già presente sul territorio cercando di utilizzare meno suolo possibile per lo sviluppo comunale. L’altro obiettivo che il piano intende perseguire è quello di valorizzare l’urbanistica, le opere architettoniche e la paesaggistica, tre aspetti che in questi anni hanno incontrato il gradimento delle nuove forme di turismo che stanno prendendo piede in questa zona.

"Stiamo vivendo un momento storico di grandi transizioni, che aprono scenari di criticità e di opportunità – spiega il sindaco di Castiglione Maurizio Fabbri –. Vogliamo cogliere queste sfide e cercare di anticiparle, dotandoci degli strumenti utili a governarle. In questi anni abbiamo sempre cercato di innovare e con la nuova pianificazione urbanistica lo faremo senz’altro. Tra le altre cose proponiamo la creazione di un’area produttiva sovracomunale, da localizzare nelle aree limitrofe al casello di Roncobilaccio. Una sfida molto difficile ma che dobbiamo provare a vincere per colmare un gap che ha visto da sempre il nostro territorio carente di insediamenti produttivi". Cercare di rigenerare le strutture private evitando così di costruirne di nuove o di estendere quelle già presenti è un intento che può funzionare se contemporaneamente si lavora anche sull’aspetto della dotazione tecnologica. Per questo motivo il Pug prevede anche si lavori per coprire tutto il territorio con una rete a banda larga. "In questi anni abbiamo lavorato alla predisposizione di questo strumento – a parlare è il sindaco di San Benedetto Alessandro Santoni – nel più breve tempo possibile per tre motivi importanti: individuare forme e modalità di incentivazione alla rigenerazione dei territori urbanizzati; definire regole che nel rispetto delle norme sovraordinate consentano interventi edilizi congrui anche al di fuori del territorio urbanizzato; creare i presupposti per nuovi interventi imprenditoriali, aspetti questi non possibili senza il nuovo piano".

Premesso che il documento recepisce le indicazioni della Regione e della Città Metropolitana in materia di urbanistica del territorio, Il documento ora verrà pubblicato per ricevere eventuali osservazioni da cittadini e portatori di interesse, per passare successivamente al vaglio dei rispettivi Consigli comunali trascorsi i sessanta giorni dalla pubblicazione.