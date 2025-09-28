"Comunicare per espandere confini. Non per annichilire l’avversario"

Di fronte alla polarizzazione delle parti, alla violenza del linguaggio e all’abuso degli slogan nei discorsi dei politici odierni, il manuale Verba manent. L’arte dello speechwriting e del Public speaking attraverso discorsi che hanno segnato la storia vuole essere una guida etica al parlare in pubblico. Un antidoto. Nel saggio, presentato alla Coop Ambasciatori, la giornalista Giorgia Bentivogli inserisce esempi di discorsi politici che hanno fatto la storia, come quello che Martin Luther King, pronunciò nel 1963 della famosa frase I Have a dream, e, partendo da essi, delinea le caratteristiche di una comunicazione efficace. "Oggi non comunichiamo più, ci rimbalziamo le opinioni come se fossero palline da ping pong. Sta diventando molto comune dibattere, che vuol dire annichilire l’avversario, dimostrare che ha torto, che è un nemico. Una volta comunicare serviva a comprendere, ad espandere i nostri confini" spiega l’autrice. Da qui l’importanza della preparazione del discorso: "Pronunciamo tantissime parole al giorno, secondo uno studio circa 16mila, e nessuno di noi si prepara. Prepararsi ormai suona come una cosa falsa e non è un caso se parole come retorica, oratoria ormai hanno tutte un significato negativo. Provare un discorso è importante". E altrettanto importanti sono la fase di raccolta delle informazioni, di preparazione del testo, della sua pronuncia e della sua valutazione.

Accanto all’autrice, a ricordare esempi di discorsi politici che hanno lasciato un segno e ribadire l’importanza di un dibattito che renda partecipe il pubblico, ci sono la senatrice del Pd Sandra Zampa, che ricorda gli anni in cui ha lavorato con Romano Prodi, e il capogruppo del Pd in Regione, Paolo Calvano. In un mare magnum di esempi lontani nel tempo, "sedimentati nella storia" e non italiani, scelti da Bentivogli "per fare in modo che il lettore si concentri sulla tecnica proposta", Zampa ricorda discorsi più recenti. "Cosa resterà delle cose che Trump dice? Certamente è un esempio di un discorso non etico e quindi giustamente non destinato a passare alla storia" afferma la senatrice. Partendo dal titolo Calvano afferma che se un tempo solo le parole scritte rimanevano oggi, come consiglia Bentivogli nel saggio, bisogna considerarsi "sempre on the record". "Ogni parola che diciamo è quasi sicuramente registrata, conservata. Le parole rimangono, da qui l’importanza delle parole che pronunciamo e di prepararsi" sottolinea il capogruppo dem.

Claudia Balbi