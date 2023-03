Comunicazione e design Accordo tra Ascom e Aiap

È stato presentato ieri il nuovo protocollo d’intesa tra Aiap – Associazione italiana Design della comunicazione visiva – e Confcommercio Ascom Bologna, volto a sviluppare nuove potenzialità associative nel settore del design grafico attraverso la collaborazione di due realtà che, già a livello nazionale, avevano perfezionato un accordo di adesione.

Grazie all’intesa, Ascom potrà fornire ad Aiap un importante affiancamento in diversi ambiti, dal supporto di segreteria ai locali per le attività istituzionali e riunioni associative, fino al supporto organizzativo per convegni, seminari e dibattiti su temi di interesse per il settore. D’altra parte, anche Aiap potrà far conoscere al bacino di associati Ascom servizi proposti dai suoi professionisti a condizioni vantaggiose, come la formazione professionale nel campo del design della comunicazione, oltre che l’ideazione e comunicazioni di eventi. "Si tratta di un percorso basato sulla collaborazione – precisa il direttore generale Confcommercio Ascom Bologna, Giancarlo Tonelli – un passo importante che apre ulteriormente le strade del dialogo: saranno realizzati importanti contenuti sia sotto il profilo della rappresentatività sia in termini operativi". Fa eco il presidente nazionale Aiap, Marco Tortoioli Ricci: "Il lavoro su scala nazionale ha bisogno di trovare linee di attuazione specifiche in ambiti territoriali e definiti: questa intesa è un passaggio di grande importanza". "Abbiamo un forte interesse comune a rafforzare questo rapporto – afferma Fabiana Ielaqua, designer della comunicazione e vicepresidente Aiap nazionale – la rappresentatività, il peso e la capacità organizzativa di Confcommercio, sia a livello nazionale, sia in ambito locale, sono elementi intorno a cui porre le basi per favorire lo svdi iniziative".

g.d.c.