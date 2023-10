Comunicazione Macron:. Angelo Marino diventa il responsabile

Angelo Marino, bolognese, un passato recente alla Ducati, è il nuovo responsabile del settore comunicazioni di Macron, l’azienda leader nella produzione e vendita di abbigliamento tecnico sportivo con sede a Valsamoggia. Marino, si legge nel comunicato ufficiale, "assume la guida strategica della comunicazione a livello globale con l’obiettivo di rafforzare le attività di comunicazione e marketing e contribuire alla prossima fase di crescita dell’azienda che veste più di 90 club professionistici e nazionali con l’80 % del fatturato realizzato all’estero. "Sono contento di iniziare questo nuovo percorso, in un nuovo settore, sempre fortemente legato allo sport e ai suoi valori, allo spirito di squadra, alle prestazioni e alla passione. Dalla Motor Valley alla Sport Valley sono davvero tanti i valori in comune -commenta Marino- Macron mi permette di continuare a diffondere con orgoglio lo stile "Designed in Bologna"".