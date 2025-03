"Comunità energetica, ci siamo". Svolta green per altri due Comuni

Nel Consiglio comunale dello scorso 6 marzo il Comune di Monghidoro ha aderito alla neonata Comunità energetica dell’appennino bolognese, costituita il 14 ottobre tra i Comuni afferenti alla omonima Unione. L’associazione riconosciuta aiuterà a promuovere il processo di transizione energetica del territorio dei Comuni appenninici, contribuendo alla lotta contro l’emergenza climatica e alla costruzione di un nuovo modello di organizzazione sociale basato su produzione e consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili.

L’amministrazione ha aderito alla Cer dell’appennino bolognese anche a seguito del fatto che il Comune di Monghidoro e quello di San Benedetto Val di Sambro sono rientrati nel progetto pilota Encom Hub, cofinanziato dal programma LIFE della Commissione europea con la finalità di promuovere la creazione e lo sviluppo di comunità energetiche gestite da cittadini, PMI e autorità pubbliche in Francia, Spagna, Italia e Bulgaria. I partner di Encom Hub offriranno ai due Comuni i servizi di supporto necessari allo sviluppo di un’iniziativa di comunità energetica nei territori dei progetti pilota, attraverso: informazione, sensibilizzazione e formazione, facilitazione del processo partecipativo di engagement, analisi preliminari di fattibilità tecnico-economica per l’installazione di sistemi fotovoltaici e interventi di risparmio energetico e assistenza legale, amministrativa e finanziaria per la costituzione dell’entità giuridica della Cer.

Così la Panzacchi: "Abbiamo aderito alla Cer dell’Appennino bolognese, proseguendo nel solco delle iniziative e azioni già promosse in questi anni in tema di sostenibilità ambientale, sociale ed economica a favore della comunità e del territorio; avremo così l’opportunità di realizzare un innovativo modello energetico nel quale i cittadini e le imprese che vorranno partecipare alla crescita della comunità energetica potranno farlo mettendo a disposizione il proprio contatore, oppure investendo in nuovi impianti fotovoltaici da realizzare per contribuire alla produzione di energia da mettere in condivisione con gli altri membri della Cer, anche per ridurre le spese energetiche che stanno lievitando sia per gli enti pubblici che per imprese e cittadini, mettendo a dura prova famiglie e attività produttive".

Zoe Pederzini