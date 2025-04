Comunità energetica, progetti e opportunità. Un incontro a Monghidoro per parlarne

Cos’è la Comunità Energetica? Oggi dalle 17,30 alle 19,30, in municipio, si terrà l’incontro "Conosciamo la Cer!", un’occasione per attivare una riflessione sulle comunità energetiche rinnovabili, strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell’emissione di gas serra e al raggiungimento dell’indipendenza energetica. L’incontro è promosso dal Comune di Monghidoro in collaborazione con Aess (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile), all’interno del progetto Encom Hub, co-finanziato dal programma Life della Commissione Europea per progettare, convalidare e ampliare i servizi di supporto alle Comunità Energetiche gestite da cittadini. Alcuni esperti condurranno l’incontro a cui parteciperanno Barbara Panzacchi, sindaca, e Manuele Martinelli, Presidente della Cer dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese. Durante l’incontro verranno presentati alla cittadinanza concetti chiave per conoscere più a fondo le Cer. Nella seconda parte della serata, i cittadini e le cittadine saranno coinvolti in un’attività laboratoriale che avrà lo scopo di tracciare i possibili scenari di una Cer sul territorio comunale, realizzando una mappatura di proposte progettuali comuni, che potrebbero essere sostenute e incentivate dall’adesione alla Cer. La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.

