Comunità energetica. Si parte con sette soci

È nata la Comunità Energetica di San Lazzaro con l’atto costitutivo sottoscritto dai sette soci fondatori: in primis il Comune , promotore dell’iniziativa e che assumerà la presidenza dell’associazione, i tre centri sociali Fiorenzo Malpensa, Annalena Tonelli e La Terrazza, il Circolo Arci San Lazzaro e i due centri di formazione professionale del territorio Cefal e Cnos-Fap. La costituzione dell’associazione rappresenta la conclusione di un complesso percorso partito a seguito dell’approvazione del decreto legislativo del 2021, che ha previsto l’istituzione di nuove forme di condivisione dell’energia, quali appunto le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e del successivo bando regionale volto alla promozione delle stesse. Partecipando al bando, il Comune di San Lazzaro ha ottenuto un finanziamento che ha permesso di predisporre un progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici la cui produzione possa essere condivisa dalla CER e, al contempo, di sviluppare tutti gli approfondimenti giuridico-amministrativo per la costituzione della prima CER san lazzarese (una delle prime nella nostra Regione).

La Comunità Energetica Rinnovabile è un soggetto giuridico senza scopo di lucro, a cui possono aderire volontariamente cittadini, pubbliche amministrazioni, associazioni, enti del terzo settore accomunati dall’obiettivo di produrre, consumare e gestire localmente energia elettrica da fonti rinnovabili. L’energia prodotta, oltre ad essere consumata, può essere immessa nella rete quando eccedente, producendo benefici economici, ambientali e sociali alla comunità.

Oltre agli impianti comunali esistenti e in fase di realizzazione, è stato sviluppato uno studio di fattibilità per la realizzazione e messa a disposizione della Cer, in via preliminare, di 12 ulteriori impianti fotovoltaici di nuova costruzione. Ma la Cer vuole essere soprattutto un volano per la realizzazione di nuovi impianti anche su immobili privati, la cui sostenibilità economica viene fortemente incrementata proprio dal regime incentivante previsti per i sistemi di condivisione dell’energia.