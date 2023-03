Comunità islamica, il presidente "Restituita dignità alle vittime"

di Luca Orsi

"Siamo riconoscenti a queste famiglie che hanno scelto Bologna come luogo dove seppellire i loro cari". Yassine Lafram – presidente dell’Ucoii e della Comunità islamica bolognese – è l’Imam che ha celebrato i funerali delle sette vittime afghane della tragedia di Steccato di Cutro che i parenti hanno voluto inumare al cimitero islamico di Borgo Panigale.

Lafram, perché parla di riconoscenza?

"Perché con questo rito funebre non solo accogliamo e accompagniamo con dignità, almeno da morti, persone che in vita sono state dimenticate. Ma, in qualche modo, questo gesto ci restituisce forse – e dico forse – parte dell’umanità persa in questi anni in cui abbiamo assistito a tante morti in mare. E parte della nostra umanità l’abbiamo seppellita con queste famiglie. Non possiamo negarlo".

Cosa significa, per la comunità islamica di Bologna, accogliere questi morti?

"Celebrare questi funerali è un segnale forte. Significa che la nostra comunità c’è, è presente. E vuole riconoscere dignità a questi morti. Non è questione di bontà, ma è un dovere che abbiamo nei confronti delle vittime e delle loro famiglie".

Da subito, è scattata la caccia ai responsabili di questa ennesima tragedia del mare. Lei che idea si è fatto?

"Penso che ci sia la corresponsabilità di tutti. Tutti in qualche modo ci sentiamo corresponsabili di queste stragi. Anche io, perché sento di non fare abbastanza per cambiare le cose. Noi non scarichiamo la colpa addosso a nessuno, ma sappiamo che ognuno di noi deve fare la sua parte perché queste tragedie cessino. Non è possibile che ancora oggi, nel 2023, si possa morire a cento metri da una costa europea".

Perché i parenti hanno scelto il cimitero islamico di Bologna?

"A un certo punto ci sono stati errori di comunicazione. E la situazione, a Crotone, si è fatta caotica. Sono intervenuto, come presidente dell’Ucoii, mediando con le famiglie, cercando di dare loro delle garanzie".

Che cosa chiedevano?

"La possibilità di seppellire i loro cari con un rito islamico, in un luogo adatto, nel pieno rispetto dei precetti della nostra fede. Ho detto loro che a Bologna, la mia città, erano pronti ad accoglierli. E ho fatto da garante".

In che senso?

"Ho assicurato che i defunti rimarranno seppelliti all’interno del cimitero islamico, e che negli anni non verranno né cremati né trasferiti al di fuori del perimetro del cimitero islamico di Bologna".