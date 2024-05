Comunità Lgbtqia+ di Bologna: il questionario sulla qualità di vita della vita

Bologna, 15 maggio 2024 – All'interno del patto di collaborazione con le realtà Lgbtqia+ del Comune di Bologna, Period Think Tank Aps e Centro Risorse Lgbti hanno realizzato la prima indagine sulla qualità della vita a Bologna delle persone Lgbtqia+.

Come spiega Emili Clancy, vicesindaca di Bologna: “L’Italia è sempre più in dietro sul tema dei diritti della comunità Lgbtqia+, siamo uno dei peggiori Paesi all’interno dell’Ue. Sappiamo benissimo che la comunità subisce continue discriminazioni e che queste discriminazioni si riflettono sulla vita quotidiano di queste persone, basti pensare che in media per gli appartenenti alla comunità Lgbtqia+ è più difficile avere accesso a un affitto, a volte anche alle cure. Indagare questo fenomeno, legandolo alla qualità della vita della città in toto, è una scelta politica, nel senso che i dati, essendo neutri ci permettono di avere delle indicazioni di riferimento importanti. Il tutto è volto ad una maggiore collaborazione tra Comune e comunità Lgbtqia+”.

Un’iniziativa molto importante in quanto, data l'assenza strutturale di dati inerenti la comunità Lgbtqia+, le due associazioni hanno puntato sull’integrazione dei risultati raccolti nel 2022 nell'indagine sulla qualità della vita di tutti i cittadini bolognesi, evidenziando direttamente le esperienze vissute dalla popolazione Lgbtqia+ nel territorio in merito a caratteristiche sociodemografiche, famiglie e carico sociale, condizione abitativa, condizioni economiche, qualità della vita, stato di salute psicofisica, soddisfazione personale e discriminazioni.

“Questa prima indagine ci ha confermato l'urgenza e la necessità che le istituzioni raccolgano strutturalmente dati sulla comunità Lgbtqia+ per poter rendere visibili diverse forme di discriminazione, oltre a quelle più evidenti e conosciute, ed essere poi in grado di individuare le politiche più efficaci per contrastarle. È davvero importante che il Comune investa nel potenziare queste rilevazioni e nel renderle continuative per sviluppare risposte adeguate alle disuguaglianze sempre maggiori e costruire una città più equa per tutte le persone che la abitano” spiega Francesca Tosi di Period Think Tank.

Il campione raggiunto da questa prima indagine, in base a tempo e risorse economiche contenute, è stato di 500 persone e sono emersi spunti molto importanti, per esempio, vive in affitto più di una ogni due rispondenti (54,5%), cifra più alta della media popolazione generale che è di circa il 30%. Il 38,1% del campione ha grandi o qualche difficoltà ad arrivare a fine mese. A confronto con i risultati della popolazione generale, sono maggiori le spese sanitarie e le spese per cultura e tempo libero. Il livello di salute generale riferito dalle persone trans e gender non conforming è mediamente più basso: solo il 46,9% dichiara di avere una salute buona o molto buona, mentre più di una persona su sei (18,4%) la valuta negativamente. Un altro dato interessante è rivelato dal fatto che, la maggioranza del campione ha individuato il quartiere Porto Saragozza come il più sicuro per la comunità Lgbtqia+, la classifica viene chiusa invece dal quartiere San Donato.

“In una città come Bologna che ha visto, e continua a vedere, un'enorme partecipazione della comunità Lgbtqia+ nella vita pubblica della città e all'interno dei movimenti della società civile, abbiamo la necessità di emergere come soggetti politici, con bisogni specifici, ai quali dare risposte concrete. Questo è il contesto giusto per raccogliere le difficoltà delle soggettività Lgbtqia+ e pensare così ad arricchire il patto di collaborazione con nuove misure concrete” dice Valeria Roberti, Centro Risorse LGBTI. In occasione della giornata contro l’omofobia del 17 maggio, il Comune di Bologna e la comunità Lgbtqia+, nella cornice del Patto per la promozione e la tutela dei diritti delle persone della comunità Lgbtqia+, lanciano una serie di iniziative che prenderanno il via a partire dalle 15 in via Azzo Gardino 65, davanti alla Cineteca, con il gioco dell'oca intersezionale e banchetto di PeopAll. Dalle 18 alle 20, presidio di testimonianza e denuncia sulla violenza omolesbobitransfobica. Alle 17, al Cassero Lgbtqia+ center di via Don Minzoni 18 si terrà la presentazione del libro di poesie "Il corpo e la radice" di Francesca Talozzi (Ets 2022) e del recupero, da parte del Centro di Documentazione Flavia Madaschi, del progetto di archivio digitale ‘Omofonie. Fonti per la storia del movimento e del pensiero Omosessuale’, a cura di Noialtre e Centro di Documentazione Flavia Madaschi. Alle 17.30, nella piazza del Centro civico del quartiere Borgo Panigale, via Marco Emilio Lepido 25/2, l'iniziativa organizzata Quartiere con la partecipazione della presidente della commissione Parità e pari opportunità del Comune, del presidente della commissione Politiche giovanili del Borgo Panigale e il contributo delle associazioni Dry Art e Percorsi di pace, della scrittrice Giulia Pontrelli e del coro Cento passi. Alle 19, al teatro Biagi D'Antona di Castel Maggiore Bo, il Mit - Movimento identità trans, organizza una serata condotta e ideata dalle attiviste Sofia Mehiel e Alinny Batista e da Marinella Cavazza dell'associazione Roserosse.

La serata è dedicata ai diritti delle persone trans, con focus sulla situazione in Brasile e ospite la storica attivista Romanina Cecconi che parlerà dei cambiamenti della comunità trans e della legge 164 del '82. Seguirà la presentazione del libro ‘lo donna’ di Chloè Facchini, la Chef stellata donna trans. Alle 20, la Cineteca organizza, nella sala Mastroianni del Cinema Lumière, l'incontro con l'attivista Valérie Taccarelli, la vicesindaca e la presidente della commissione Parità e pari opportunità del Comune di Bologna. A seguire, proiezione del cortometraggio ‘Valery Alexanderplatz’, di Silvia Maggi.