Comunità religiose insieme. Corteo e fiaccolata per la pace

"Pace, salam, shalom" ripete il volantino di presentazione. Martedì 5 dicembre ci sarà la fiaccolata interreligiosa per la pace e la fine delle atrocità, a partire dal conflitto in Medio Oriente, che riunirà la comunità cattolica, quella ebraica e quella islamica insieme. Il corteo partirà alle 18 da piazza San Francesco per dirigersi verso piazza Santo Stefano. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune e il sostegno di tantissime realtà, dalla curia a Emergency, da Cucine Popolari ai sindacati, fino ad Anpi e Acli. L’arcivescovo Matteo Zuppi, Yassine Lafram (presidente dell’Ucoii) e Daniele De Paz, presidente della comunità ebraica, terranno insieme il discorso interreligioso. Tra i presenti anche il sindaco Matteo Lepore, Alessandro Bergonzoni e Raffaella Bolini della Coalizione nazionale AssisiPaceGiusta.

"Basta, fermate le armi! No alla catastrofe umanitaria" recita lo slogan della manifestazione, che richiama anche alla marcia nazionale per la pace che si terrà ad Assisi domenica 10 dicembre. Per informazioni e adesioni: porticodellapace@gmail.com oppure sui canali Facebook e Instagram @porticodellapace.