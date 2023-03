Comunità solari e risparmio energetico

Incontro di presentazione delle caratteristiche delle Comunità solari oggi alle 20,30 nella sala pubblica Contessina a Pontecchio Marconi. Relatore il prof. Leonardo Setti, ricercatore di Chimica Industriale dell’Università di Bologna e presidente del Centro per le Comunità Solari, il quale spiegherà come sia possibile autoconsumare l’energia verde prodotta sul territorio, risparmiando denaro e riducendo le emissioni di anidride carbonica. L’incontro, patrocinato dal Comune di Sasso, è rivolto anche a chi già possiede un impianto fotovoltaico: partecipando sarà possibile scoprire come condividere l’energia prodotta dal proprio impianto con la comunità di appartenenza. Iniziativa aperta a tutti organizzata dal Centro per le comunità solari, associazione senza scopo di lucro e spin-off dell’Università.