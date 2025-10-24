Comunità sotto choc. L’appello dei sindaci:: "Strada pericolosa, servono gli autovelox"

di Zoe PederziniNon erano passate neanche dodici ore dal tragico incidente in cui ha perso la vita Rayan che i sindaci di Granarolo e Minerbio, Alessandro Ricci e Roberta Bonori, si erano già mobilitati per chiedere, una volta per tutte, sicurezza per quella strada, la statale 64 Porrettana, di proprietà di Anas. Strada che attraversa i territori sia di Granarolo che Minerbio.

"Da tempo la nostra amministrazione – spiega Ricci – chiede la possibilità di installare i rilevatori di velocità per contrastare l’eccesso di velocità, causa dei principali sinistri avvenuti negli ultimi tempi. Fino ad oggi le risposte ricevute da Prefettura e Anas sono sempre state negative. Ora, alla luce di quanto avvenuto, non si può più aspettare. Bisogna trovare una soluzione fattibile e bisogna farlo con urgenza di modo da poter porre fine agli incidenti, anche molto grave, in quel tratto di strada. Abbiamo mandato, dal Comune di Granarolo, una mail alla Prefettura di Bologna, ad Anas, alla Città Metropolitana richiedendo formalmente di istituire con urgenza un tavolo di lavoro congiunto per individuare soluzioni che tutelino gli utenti di quella strada". Il sindaco esprime poi la vicinananza ai familiari del piccolo Rayan: "Siamo sconvolti per quanto accaduto e come comunità ci stringiamo alla famiglia".

Anche la sindaca di Minerbio, Roberta Bonori, è vicina alla famiglia: "La nostra amministrazione e l’intera comunità è profondamente scossa dalla tragica scomparsa di Rayan, di soli sette anni, vittima di un incidente stradale. Non ci sono parole che possano alleviare un dolore così grande, possiamo solo stringerci in un abbraccio silenzioso e solidale per condividere il lutto e offrire sostegno a chi resta. Ma questa tragedia – aggiunge – ci richiama ancora una volta alla necessità di intervenire sulla sicurezza della strada, dove troppo spesso si verificano incidenti. Ancora una volta, la Porrettana, nel tratto in località Lovoleto di Granarolo, si è rivelata teatro di una tragedia che non deve ripetersi. Mi impegnerò personalmente, insieme al collega Ricci, a chiedere l’installazione di sistemi di controllo della velocità o altre misure per migliorare la sicurezza di quel tratto stradale. Rayan resterà per sempre nel cuore della nostra comunità".

Ad esprimersi in merito a quanto accaduto anche la delegata metropolitana alla Sicurezza stradale, Simona Larghetti: "La morte di un bambino è un lutto che colpisce un’intera comunità. Ho sentito il sindaco metropolitano (Matteo Lepore; ndr) e rivolgo le più sentite condoglianze dell’Amministrazione metropolitana alla famiglia del piccolo Rayan Murrizi e a tutta la comunità di Minerbio. Continueremo a batterci per la sicurezza sulle strade, per questo ci uniamo alla richiesta dei sindaci di Granarolo e Minerbio per un incontro con Anas e Prefettura, per valutare possibili misure urgenti da mettere in campo".

Le amministrazioni prenderanno parte domani mattina alla commemorazione per Rayan, organizzata dalla società sportiva Granamica allo stadio Bonarelli di Granarolo.