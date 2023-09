Comur spegne 60 candeline. Un’eccellenza in Appennino La Comur, azienda familiare di Gaggio Montano, ha spento 60 candeline: leader internazionale nella progettazione e costruzione di macchine utensili per ingranaggi cnc, nacque nel 1963 come piccola attività di revisione di macchine per ingranaggi per conto della Demm con sede a Silla.