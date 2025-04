Con Angelica ’Cantata per soprano, basso e pianoforte’

Un evento in prima assoluta chiude la programmazione 2024/25 di Angelica-Centro di Ricerca Musicale. Questa sera alle 19,30 sul palco del Teatro San Leonardo andrà in scena ’Voce. Una cantata per soprano, basso e pianoforte’, su musiche di Andrea Centra e testi di Alberto Masala che sarà interpretata da Monica Colonna (soprano, nella foto), Marco Colonna (clarinetto basso) e lo stesso Andrea Centra (pianoforte).

Monica Colonna, diplomata in canto lirico al conservatorio Cherubini di Firenze ha vinto numerosi concorsi e sta portando avanti una carriera nei migliori teatri italiani ed esteri. È stata la voce protagonista del progetto ’Opera Off – Da Verdi a Mina’ del regista F. Micheli, andato in scena in numerosi teatri italiani. Marco Colonna, attivo nei più vari ambiti musicali, lavora per il teatro, il cinema e i documentari, collaborando con Rai Trade e con le compagnia Centro Mediterraneo delle Arti, Artes, Piccolo Brancaccio e l’Orologio. Con Centra collabora a progetti tra musica classica e improvvisazione. Andrea Centra è pianista, compositore e docente. Sono centinaia le sue composizioni dedicate alle più diverse combinazioni strumentali. Poliedrico e fortemente radicato nella tradizione della composizione novecentesca, negli ultimi anni si interessa di mprovvisazione.