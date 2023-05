Con carabinieri e Croce Rossa incontri di autodifesa e sicurezza

I paesi più sicuri per tutti: arriva, a Monghidoro e Loiano, il progetto "Non ho paura se…", hiesto dai cittadini ed attuato attraverso incontri teorico-pratici con le istituzioni in particolare i Comuni, le Forze dell’Ordine, la Croce Rossa Italiana ed un esperto di autodifesa, per aumentare il livello di consapevolezza rispetto a comportamenti che possano contribuire a salvaguardare se stessi. Si parte oggi, alle ore 18 con ‘Sicurezza: domande e risposte con l’Arma dei Carabinieri’ nel Comune di Monghidoro. Il 19 maggio sempre alle 18 ‘Croce Rossa Italiana: primo soccorso e 118. Pillole di salute’ in Municipio a Loiano e, infine, il 26 maggio ‘Difesa personale pratica’ con Gianluca Miconi, riservato alle ragazze dai 16 in su, previa prenotazione presso la palestra di Monghidoro. Le iniziative sono organizzate da Associazione Sport 2000, associazione Goldenteam, i due Comuni, la Croce Rossa e l’Arma.

"La cittadinanza - dichiara il sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi - deve certamente anche essere messa nelle condizioni di apprendere come comportarsi ed a chi rivolgersi nei casi in cui si trovi in situazioni di potenziale pericolo".

Dello stesso parere il primo cittadino loianese Fabrizio Morganti: "La situazione post pandemia ha lasciato una situazione inedita con gravi ripercussioni sul benessere psicofisico di tutti, accentuata nei soggetti in un certo senso più vulnerabili, bambini e adolescenti. Gestire la paura, sapere come comportarsi e a chi chiedere aiuto, può sicuramente aiutarci a preservare la nostra incolumità".

Zoe Pederzini