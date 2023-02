"Con Elly molte convergenze Il confronto continuerà"

Silvia Piccinini (foto), capogruppo in Regione del Movimento Cinque stelle, afferma che durante l’esperienza di Elly Schlein in viale Aldo Moro (la neosegretaria Pd è stata vicepresidente della Regione) "sui temi come il contrasto all’aumento delle disuguaglianze e ai cambiamenti climatici le occasioni di confronto e di stimolo non sono mai mancate e, sono certa, non mancheranno da adesso in avanti".

Temi come "le diseguaglianze sociali, aumentate anche in Emilia-Romagna, dove la povertà relativa nel 2021 è cresciuta di più rispetto alla media nazionale (da 5,3% al 6%)" e come "i cambiamenti climatici, che corrono più veloci qui, in Emilia-Romagna e nella Pianura padana", sono "sfide epocali che abbiamo davanti, che non possono aspettare e che vanno combattute con convinzione, senza timore e senza tentennamenti".