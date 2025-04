Con ’Fabbriche aperte’. IMA si svela agli studenti

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, promossa dal ministero il 15 aprile di ogni anno, nel giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, il Comitato Leonardo torna con la seconda edizione di “Fabbriche Aperte”. IMA, una delle aziende socie del Comitato Leonardo, apre le porte agli studenti per un evento grauito ma su prenotazione. “IMA Backstage: dietro le quinte dell’innovazione, dove Meccanica e Automazione garantiscono il futuro” si terrà oggi dalle 14,30 alle 17 in Via Maestri del Lavoro 203 a Ca’ Bianca, Bologna. Seguirà un factory tour in uno stabilimento del Gruppo.