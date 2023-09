Con Fabio De Luca tuffo nell’italo-disco

Nuovo appuntamento questa sera sulla Terrazza Nouveau in piazza Verdi. La serata Clubbing Music Cult vedrà protagonista Fabio De Luca, profondo conoscitore della scena cosiddetta dell’italo disco’, il suono elettronico nato in Italia alla metà degli anni 80. Tema a cui De Luca ha dedicato il suo ultimo libro, Oh, oh, oh, oh, oh i Righeira, la playa e l’estate 1983, che presenterà prima di far ballare il pubblico con le selezioni italo disco, brani, tra l’altro, nati in buona parte proprio negli studi di registrazione di Bologna.