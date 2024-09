Con FontanaMix concerto ’Primo Vere’ per giovani ucraini

La rassegna Exitime 2024 ’Agli infiniti possibili (da Luigi Nono all’Intelligenza Artificiale)’ promossa da FontanaMix Ensemble prosegue oggi alle 18 nell’ex chiesa di San Mattia di via Sant’Isaia con il concerto ’Primo Vere workshop’. Verranno presentati i brani scritti da cinque giovanissimi compositori ucraini, tutti poco più che ventenni, allievi dei Conservatori di Leopoli, Kharkiv e Odessa, e musiche del repertorio moderno e contemporaneo di altri due musicistri ucraini, Nikolai Roslavets e Oleksandr Shchetynsky. Alla realizzazione del progetto ha contribuito la direttrice musicale del Teatro Comunale Oksana Lyniv (nella foto). "In questa edizione del progetto Primo Vere – spiega Francesco La Licata, direttore di FontanaMix Ensemble – le tre giornate di workshop diventano un momento di confronto creativo fra i giovani interpreti vincitori del bolognese Premio Alberghini e i cinque allievi di composizione dei conservatori ucraini. Sotto la guida e il tutoraggio dei musicisti del FontanaMIX ensemble verranno eseguite le nuove opere da camera dei giovanissimi compositori". Al concerto partecipa l’Ensemble Premio Alberghini, formato dagli interpreti vincitori del concorso, diretto da Bernardo Lo Sterzo.

"Durante il mio studio all’Accademia di Leopoli – spiega Oksana Lyniv – la mia collaborazione con giovani compositori è stata fondamentale. Da giovane studentessa di direzione d’orchestra, organizzavo io stessa dei concerti, nei quali poi eseguivo per la prima volta quelle composizioni. E oggi continuo a dirigere alcuni di quei compositori su palcoscenici tra i più importanti del mondo! Sostenere giovani talenti è essenziale, e credo che questi giovani musicisti, che in questo periodo di guerra, possono lasciare il loro paese per apprendere e creare legami, trovino stimoli e motivazioni per la vita. Auguro a tutti grande successo per il progetto!".