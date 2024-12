Con ’Giselle’ va in scena l’amore che salva

L’incanto della fiaba unito alla grazia della danza si danno appuntamento stasera alle 20.30 all’Arena del Sole con lo splendore di ’Giselle’. In scena l’incanto delle coreografie e dei costumi del Teatro dell’Opera nazionale della Romania, uno dei corpi di ballo più famosi al mondo. Balletto romantico per eccellenza, nasce dalla fantasia del grande scrittore Théophile Gautier, affascinato dalla leggenda delle Willi, personaggi della tradizione popolare tedesca. Le Willi sono spiriti di giovani donne in abito nuziale, morte per amore prima del matrimonio, che vagano nei boschi in cerca di vendetta sugli uomini da cui sono state tradite, costringendoli al ballo fino alla morte. Il celebre balletto viene riproposto in maniera unica dal Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale di Iasi, con eccezionali costumi e scenografie su coreografia di J.Coralli. Versione originale, curata da un chiaro esempio di balletto romantico dove si fondono sacro e profano, amore e morte, dimensione terrestre e celeste, pantomima e “balletblanc”. Protagonisti la Contadinella Giselle che muore di pazzia d’amore, e l’innamorato Albrecht, il principe che la tradisce, per poi redimersi. Un balletto che non mancherà di conquistare gli amanti della danza classica.