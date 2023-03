"Con i clown, per emozionarvi come bambini"

Slava Polunin è il ‘miglior clown del mondo’, lo diceva anche sceneggiatore felliniano Tonino Guerra. Da trent’anni porta in scena l’immaginazione poetica e senza tempo, incantando grandi e piccoli. "Un giorno mi resi conto che volevo creare uno spettacolo che ci riportasse ai nostri sogni d’infanzia – spiega Polunin – e aiutasse le persone che sarebbero venute a teatro a liberare dall’ossessione dell’età adulta i bambini e le bambine che erano una volta". Da stasera a domenica (alle 21, domenica alle 16 e alle 20) ‘Slava’s Snowshow’ arriva al Teatro Duse.

Polunin, come è cambiato lo spettacolo in trent’anni?

"Questo spettacolo è nato dal desiderio di raggruppare tutto ciò che ho imparato sulla fantastica arte della clownerie. Volevo provare a fare uno spettacolo che potesse essere definito ‘clownerie del ventunesimo secolo’. Per un anno ci sono stati viaggi, meditazioni, prove e la creazione di circa 40 o 50 diverse miniature delle quali forse solo una decina sono entrate a far parte dello spettacolo. Queste miniature hanno cominciato a svilupparsi e a vivere di vita propria, io ho potuto solo seguirle là dove loro mi trascinavano. Così, lo spettacolo andando avanti è diventato vivo e continua sempre a portarmi a intraprendere nuovi viaggi".

Hanno lo stesso fascino di una volta i clown?

"Oggi tutti i tipi di arte, ma anche semplicemente la vita, hanno rubato ai clown le loro invenzioni: i punk vanno in giro con pettinature fantastiche, nelle pubblicità si vedono scherzi e trucchi inaspettati, le persone si comportano in modo spericolato come prima facevano solo i clown, le ragazze si vestono in modo più spettacolare dei clown del passato: tutto quello che la clownerie aveva raccolto nei secoli è stato strappato e smontato per la vita di tutti i giorni. Solo i grandi clown che dedicano tutta la propria vita a quest’arte continuano ad emozionare e interessare il pubblico, gli altri sono passati alla categoria di coloro che animano le feste dei bambini".

Con il suo spettacolo anche gli adulti riescono a tornare bambini…

"La grande differenza tra gli adulti e i bambini sta nel fatto che gli adulti smettono di stupirsi, nascondono le proprie reazioni perché è più prudente vivere così nella società, smettono di percepire la bellezza del mondo, le relazioni con le persone, si nascondono come le lumache nel proprio guscio. La caratteristica dei bambini, la loro migliore qualità è, invece, la sincerità. Tutto quello che succede loro si vede chiaramente. I bambini esternano tutto e non possono perdere nessun dettaglio della vita".

Amalia Apicella