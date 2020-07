di Giorgia De Cupertinis Dopo aver portato a casa i tre punti da San Siro contro l’Inter, l’entusiasmo fra i tifosi è salito alle stelle. Sotto le due torri, infatti, si respira un’aria carica di positività, alimentata soprattutto dalla prestazione di Barrow e Juwara: la giovane coppia di attaccanti gambiani, partita dopo partita, sta iniziando a farsi sempre più strada nel cuore dei bolognesi. "Una squadra che trova due attaccanti del genere ha trovato il suo punto forte. Barrow è stata una scoperta in questo campionato, anche se io lo tenevo...

di Giorgia De Cupertinis

Dopo aver portato a casa i tre punti da San Siro contro l’Inter, l’entusiasmo fra i tifosi è salito alle stelle. Sotto le due torri, infatti, si respira un’aria carica di positività, alimentata soprattutto dalla prestazione di Barrow e Juwara: la giovane coppia di attaccanti gambiani, partita dopo partita, sta iniziando a farsi sempre più strada nel cuore dei bolognesi. "Una squadra che trova due attaccanti del genere ha trovato il suo punto forte. Barrow è stata una scoperta in questo campionato, anche se io lo tenevo d’occhio già dall’anno scorso nell’Atalanta – commenta Alessandro Minerba – Allo stesso modo, anche Juwara si sta mostrando all’altezza delle aspettative: due talenti che, uniti alla mentalità di Mihajlovic, portano la squadra a non arrendersi mai".

Dello stesso parere, Mariele Lodi: "I bolognesi sanno di poter contare su una squadra che sta dando il tutto per tutto, facendoci sognare una posizione in classifica che anni fa non ci potevamo immaginare. Largo alle giovani leve: i due Musa stanno trovando lo spazio giusto per mostrare di che pasta sono fatti". Una partita letta perfettamente, dunque, "che ha dato fiducia ai giovani: con la loro sfrontatezza hanno rimontato il risultato, portandoci alla vittoria", sottolinea Paolo Rambaldi. "L’Inter ha mollato il colpo, – aggiunge – mentre noi abbiamo iniziato a crederci di più: lo scatto della ripresa è stato determinato anche dal rigore parato da Skorupski. Per quanto riguarda l’attacco, invece, Barrow è quasi una certezza: a parlare nelle prossime giornate sarà il campo".

I due giovani ‘Musa’, quindi, non hanno in comune solo il nome, ma anche "un talento capace di far sognare migliaia di tifosi", sottolinea Viviana Veneruso. "Juwara, poi, ha fatto letteralmente esplodere i cuori rossoblù: l’emozione di un ragazzo di 18 anni ha reso ancora più indimenticabile una prestazione memorabile che ci ha gonfiati di entusiasmo". Infine, "la consapevolezza di essere ripartiti con questa mentalità ci porta a sperare in prestazioni sempre migliori: la squadra ha giovani che si stanno mostrando grandi promesse", è il commento di Jennifer Marrone. "Quando in squadra ci sono dei talenti, è giusto farli emergere e puntare su chi, nonostante la giovane età, riesce a rendere meglio".

E l’Europa? "Un tifoso – racconta Fabio Corazza – non smette mai di sognare, per questo credo ancora in questa possibilità. Il risultato contro i nerazzurri è stato al di sopra delle aspettative, soprattutto perché eravamo a casa di una top team. La forza di volontà ha premiato la squadra: Mihajlovic sa il fatto suo, ed è stato capace di dirigere i ragazzi. Con le loro capacità hanno completamente ribaltato le carte: questo è ciò che ci serve per continuare sulla giusta strada".