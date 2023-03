Con i Kataklò si torna a danzare La gioia di vivere va in scena

La compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre torna in scena stasera alle 21 al Teatro Celebrazioni con il nuovo spettacolo Back To Dance. "Se basta un profumo per tornare a respirare, a noi basta un respiro per tornare a ballare". Dopo un anno digiuno di spettacoli, palcoscenici e teatri, la più importante compagnia italiana di physical theatre, torna sulle scene inneggiando alla ripartenza: we are back to dance. Giulia Staccioli, insieme all’attivo contributo artistico dei sei danzatori in scena, firma uno spettacolo che accosta frammenti differenti, inediti e di repertorio, portabandiera di un messaggio di speranza: raccogliamo tutti i pezzi, ricostruiamoci, rigeneriamoci, mostriamoci nuovi, ma sempre fedeli a noi stessi. Insomma, torniamo a ballare. Lo spettacolo mette in scena quattro tappe differenti: l’umanità, la mitologia, l’eroismo, la leggerezza. Racconta il ritorno in scena dei danzatori dopo aver vissuto un’esperienza universalmente condivisa della pandemia. Con determinazione, tenacia e ironia abbiamo ripreso a ballare, consapevoli dell’importanza di farlo.