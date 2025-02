Con i Kataklò torna l’energia della danza

Kataklò Athletic Dance Theatre torna ospite al Teatro Celebrazioni con ’Back to Dance’. Lo spettacolo, che celebra il desiderio di danzare come inno alla vita e alla socialità, dopo il successo del 2023 sarà oggi alle 18 al teatro di via Saragozza. Sul palco sei danzatori – Matteo Battista, Carolina Cruciani, Sara Palumbo, Samuel Puggioni, Federico Ravazzi ed Erika Ravot – diretti da Giulia Staccioli, che firma le coreografie. ’Back to Dance’ si sviluppa in un tempo unico che si divide in quattro fasi – umanità, mitologia, eroismo e leggerezza – e racconta il desiderio umano condiviso di continuare a vivere nonostante le difficoltà.