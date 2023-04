"Con il loro biglietto potevano salire sugli autobus di linea"

"La priorità di Trenitalia subito dopo l’impatto del treno con l’auto a Crespellano è stata quella di verificare le condizioni dei passeggeri e del personale di bordo. Subito dopo i nostri tecnici sono stati inviati sul posto per verificare le condizioni del treno ed accelerare per quanto di competenza la ripresa del servizio". Trenitalia gestisce insieme a Tper il servizio di trasporto sulla Bologna-Vignola e alle osservazioni del comitato dei viaggiatori risponde per quanto di sua competenza, in quanto la gestione della linea (i binari e i passaggi a livello) è di competenza da Fer (società controllata dalla Regione). Così per quel che riguarda i servizi sostitutivi aggiunge che grazie all’integrazione tariffaria i passeggeri scesi o bloccati sui treni fermi potevano utilizzare lo stesso biglietto sui bus 671 e 94. "La sala operativa Trenitalia Tper ha poi subito attivato la ricerca di bus sostitutivi, difficili però da reperire perchè molti mezzi in questi mesi sono impegnati per le gite scolastiche. Ciononostante attraverso Tper e Cosepuri i bus sono reperiti e messi a disposizione dei passeggeri".