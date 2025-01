Con il microbiota per salvare bimbo di 4 anni

Prosegue e cresce l’impegno del Sant’Orsola sui trapianti di microbiota pediatrico per la cura dei piccoli pazienti oncoematologici. La procedura, che prevede l’utilizzo di microbiota per casi complessi come quello da malattia di trapianto contro l’ospite (GvHD), ovvero una grave complicanza di una malattia oncoematologica, è stata effettuata per la prima volta al Sant’Orsola pochi mesi fa. Il successo del trapianto di microbiota in oncologia pediatrica, infatti, sembra essere superiore in termini di cure della malattia da trapianto per l’eradicazione di batteri multiresistenti rispetto a quanto riportato in letteratura. Patologie che in pazienti con quadri clinici così complessi possono essere molto pericolose.

Proprio pochi giorni fa i professionisti dell’Oncoematologia pediatrica hanno effettuato il primo trapianto di microbiota pediatrico in trasferta, trasportato come un vero e proprio organo, per intervenire sulle condizioni di un bambino di 4 anni che non poteva essere spostato a causa del grave quadro clinico, dall’ospedale San Matteo di Pavia. "Il piccolo paziente per via delle sue precarie condizioni cliniche non poteva essere trasportato al Sant’Orsola per eseguire la procedura e quindi – come spiega Riccardo Masetti dell’Oncologia pediatrica del Sant’Orsola – insieme all’équipe della Gastroenterologia diretta dal professor Giovanni Barbara, ci siamo recati a eseguire due procedure di trapianto di microbiota fecale al Policlinico San Matteo di Pavia, dove il piccolo era ricoverato da mesi".

m.ras.