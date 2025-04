Con ’Il patto’ oggi si legge tutti insieme la Costituzione

Oggi alle ore 18 si inaugura con ’Il patto-Lettura pubblica della Costituzione’ la quindicesima edizione della rassegna Onfalos Infanzia al centro. Si tratta di una serie di esperienze con l’arte contemporanea pensate per bambine, bambini e adolescenti, curata da Laminarie e realizzata nell’ambito di ’Stato in luogo’ un progetto culturale per abitare spazi periferici ibridi a partire da Dom-La cupola del Pilastro, sostenuto da Laboratorio di Creatività Contemporanea - Edizione 6, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

La lettura pubblica della Costituzione, giunta alla XVI edizione prevede la partecipazione di circa trenta cittadine e cittadini che scelgono e commentano un articolo della Costituzione alla luce della loro esperienza personale. L’incontro di oggi sarà introdotto da Daria Bonfietti, presidente dell’ Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica. Poi domani mattina, alle ore 11 e alle ore 16, tornerà a Dom lo spettacolo di Laminarie Nannerl (nella foto) interpretato dalle attrici Mirella Mastronardi e Cristiana Raggi. Un percorso biografico e artistico ispirato alla vicenda dell’artista Maria Anna Walburga Ignatia Mozart sorella di Amadeus.