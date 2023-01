Con il robot già effettuate 250 operazioni

Il programma di chirurgia toracica robotica dell’unità operativa di chirurgia toracica Irccs Sant’Orsola, guidata da Piergiorgio Solli, è cominciato nel febbraio 2020, esattamente alla vigilia della pandemia. Le scorse settimane, dopo poco più di 2 anni e mezzo di attività, è stato tagliato il traguardo del 250º caso. Un impegno continuo, che oggi colloca l’unità operativa "come uno dei centri a maggiore volume per utilizzo di questa tecnologia nel panorama nazionale e come sicuramente centro di principale riferimento per la disciplina a livello regionale", sottolinea il Policlinico.

"Il robot offre una straordinaria visione tridimensionale e un ingrandimento fino a 10 volte del campo operatorio. Evita i tremori naturali della mano e permette al chirurgo di lavorare con precisione assoluta", sottolinea Solli.

Nel solo 2022 sono stati eseguiti 130 interventi, in particolare l’unità operativa, che si trova all’interno dell’ospedale Maggiore, è divenuta riferimento extra-regionale per i tumori della ghiandola timica, ghiandola ponendosi fra i primi 3 centri a livello nazionale come volume di casi nel 2022. Sono tre le patologie trattate con approccio robot-assistito, tutte di interesse principalmente oncologico: le resezioni polmonari anatomiche per il tumore del polmone, la chirurgia del tumore dell’esofago – in combinazione con l’équipe di chirurgia generale del professor Elio Jovine – e, come accennato, la chirurgia del timo. I numeri del ministero della Salute confermano che la Chirurgia toracica dell’Irccs Azienda ospedaliero universitaria di Bologna si conferma anche per questo anno la prima in Emilia-Romagna con più di 300 resezioni polmonari all’anno per neoplasia polmonare, fra le prime chirurgie toraciche italiane come volumi di lavoro, all’8° posto, e fra quelle eccellenti su scala nazionale in termini di mortalità. Il risultato è sottolineati dall’abbondante utilizzo delle metodiche mininvasive, non solo la tecnica robotica, ma anche quella più tradizionale videotoracoscopica (Vats).