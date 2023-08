"Con il taglio dei fondi addio buona accoglienza Da noi, porta aperta"

Primo: "Smettiamola di parlare di emergenza immigrazione". Secondo: "Si fermi lo scontro politico sulla pelle della povera gente". Ha le idee chiare, chiarissime, don Matteo Prosperini, direttore della Caritas diocesana.

Palazzo d’Accursio ha fermato l’accoglienza dei minori non accompagnati perché "non ci sono più posti". Che cosa ne pensa?

"Capisco il nostro Comune. Al di là dei posti, il punto è che con meno risorse non si può fare una buona accoglienza. In questo modo, chi arriva qui viene ’parcheggiato’. E soprattutto quando parliamo di minori non è ammissibile".

Lei dice che non si deve parlare di ’emergenza’ di fronte al caos dell’accoglienza migranti. Perché?

"Basta. Qui parliamo di eventi epocali, che vanno governati. L’emergenza è qualcosa che c’è e piano piano finisce. Ma non è certo questo il caso: il tema è complesso. E non riguarda solo Bologna e l’Italia, ma tutto il mondo. Che si sta trasformando. Di fronte a questa situazione, tagliare le risorse per l’accoglienza non è certo la soluzione. Il decreto Cutro ha tante lacune... Non si può ridurre tutto nell’alveo dell’emergenzialismo, serve un lavoro sociale che va dall’assistenza legale a quella psicologica. Il brutto è che in tutta questa vicenda, mentre la politica litiga e si scontra, a pagare sono quei poveretti che vengono qui per cercare un futuro migliore".

Come per i 4 minori non accompagnati rimasti senza casa, il rischio è che in questa situazione ’di collasso’ la stessa sorte tocchi anche ad altri...

"Non c’è il rischio che rimangano per strada, è una certezza che resteranno senza un alloggio. Ma non troveremo solo minori in giro per la città, potrebbero svilupparsi anche problemi sociali".

Come Caritas che risposta potete dare?

"Non non siamo un ente che gestisce l’accoglienza: né la prima, né quella Sai (il Sistema accoglienza integrazione), però ascoltiamo i bisogni della gente. Per cui a chiunque suonerà alla nostra porta, daremo un aiuto. Sia per i bisogni primari, sia per chi ha diritto alla tutela legale o è alla ricerca di un alloggio".

Crede che con queste difficoltà sull’accoglienza, aumenterà il numero di chi suonerà alla vostra porta?

"Laddove non troveranno una sistemazione attraverso i percorsi governativi è possibile che verranno da noi, o da altri enti o associazioni. Noi ci saremo. Come possiamo, certo. Ma daremo il massimo per dare il nostro supporto".

Ha già riscontrato numeri più alti di richiesta di aiuto?

"Non si può ragionare soltanto con il criterio: se c’è più gente alla nostra mensa significa che aumentano poveri e bisognosi. Il fenomeno è molto più complesso...".

ros. carb.