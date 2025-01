"Con la chiusura della Sp50 noi siamo ancora più isolati"

Preoccupazione a Molinella per i lavori, annunciati da Città Metropolitana, al ponte di Sant’Antonio di Medicina con chiusura di un tratto della sp50. A parlare è il sindaco Bruno Bernardi: "Apprendo dai giornali che da oggi la viabilità da e per Molinella subirà ulteriori criticità. La strada provinciale sp50 verrà chiusa tra Portonovo e Sant’Antonio per i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sullo Scolo Garda Basso".

"Questa nuova interruzione – sottolinea il primo cittadino – si aggiunge a una serie di problematiche già esistenti che stanno mettendo a dura prova il collegamento con Molinella: il blocco della sp6 per il ponte di San Martino, lo smottamento della sp5 tra Baricella e Molinella, le frane sulla sp29, la chiusura della sp38 per il ponte di Campotto e l’inagibilità della sp47, anch’essa dovuta a problemi infrastrutturali su un ponte. Nei giorni scorsi, ho seguito con interesse l’incontro tra la Regione, rappresentata dal Presidente Matteo De Pascale, e la Città Metropolitana, con il sindaco Matteo Lepore. I due enti hanno annunciato con un comunicato congiunto di aver condiviso un protocollo d’intesa per agevolare i lavori nelle zone di competenza comune. Mi sono detto favorevole a questa iniziativa ma auspicando una maggiore attenzione anche per il territorio di Molinella, dove la situazione della viabilità è ormai al limite. Da tempo sollevo il problema nei tavoli istituzionali, evidenziando la necessità di sbloccare i fondi post-alluvione, fermi in Regione da troppo tempo. Senza questi finanziamenti, non è possibile procedere con gli interventi urgenti di manutenzione stradale. Molinella rischia di restare isolata: servono risposte concrete e immediate".

z. p.