Con la musica ricominciò una nuova vita

Angelo Varni La fine dell’incubo della guerra, della fuga concitata della popolazione nella precarietà dei rifugi, dei sibili terrificanti delle bombe con il loro spaventoso carico di morte, di distruzione , di macerie, coglieva una Bologna profondamente ferita, non solo nel suo tessuto urbano sconvolto, in molte delle sue nobili e antiche vestigia ridotte in cenere; ma non meno nella sua secolare immagine di città aperta ai pacifici e fecondi rapporti col mondo dei commerci e degli studi internazionali. Nessuno poteva, certo, dimenticare la ferocia dell’occupazione tedesca e delle brigate nere, come pure i quasi 2500 morti e gli oltre 2000 feriti provocati dalle decine di bombardamenti susseguitisi dal luglio ‘43 all’aprile ‘45, eppure occorreva reagire, aprirsi alla speranza e, soprattutto, alla costruzione di un futuro che potesse alleggerire i cuori dal dolore e preparare un avvenire di serenità, di crescita civile, di benessere per le più giovani generazioni, passate dall’opprimente retorica in camicia nera agli orrori del conflitto. Ed i bolognesi a questo si accinsero da subito, pur a fronte della tragica devastazione materiale della città e delle tensioni politiche di quegli anni di “guerra fredda”, riuscendo in tempi rapidi a realizzare una vera e propria rivoluzione economica. Così, in un decennio,...