Con la pistola in XX Settembre. L’arma era giocattolo: denunciato

Era una pistola da softair, acquistata a 2 euro in un negozio asiatico quella impugnata in piazza XX Settembre da un 31enne nigeriano, durante un’animata lite con alcuni connazionali. L’uomo è stato identificato la scorsa notte dalla polizia, rintracciato nel corso di un servizio effettuato da Volanti e commissariato Due Torri San Francesco, che hanno individuato anche altri soggetti partecipanti alla lite avvenuta lunedì sera nella piazza di fronte alla stazione, nei pressi della giostra. Una accesa discussione che aveva creato molta preoccupazione, visto che, in un video poi postato sui social, si vedeva lo straniero, regolare sul territorio e carico di precedenti, impugnare un’arma.

Il 31enne anche l’altra notte era in piazza XX Settembre: un habituè della zona, dove era stato già denunciato per rissa e per spaccio l’estate scorsa. L’uomo per i fatti del 19 maggio è stato denunciato per procurato allarme, dato che la pistola da softair usata per minacciare i connazionali era priva di tappo rosso. Pistola che il 31enne ha dichiarato di aver acquistato, a 2 euro, in un minimarket asiatico. All’uomo è stato notificato anche un ordine di allontanamento in base all’ordinanza del Prefetto, proprio in considerazione del fatto che ha commesso reati sempre in zona di piazza XX settembre. I poliziotti di Volanti e Squadra mobile nel pomeriggio precedente avevano individuato anche un altro soggetto immortalato nel video, un nigeriano di 27 anni, regolare, che ha confermato il contesto della vicenda, una lite tra connazionali le cui ragioni sono al vaglio, e ha consegnato ai poliziotti un caricatore della pistola che aveva recuperato in strada dopo la lite, poco distante dal luogo dell’allarmante alterco.

