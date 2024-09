Con la sfida dei carrioli al via le feste d’autunno

Dopo un’estate ricca di eventi, sabato 5 e domenica 6 ottobre, a Monghidoro tornano a sfrecciare i carrioli, per la gara organizzata dal Gruppo Scaricalasino. La gara, valida per la finale dell’Interregional Cup del Trofeo Trike Match Race, vedrá la competizione su un percorso di 1.3 chilometri e 103 metri di dislivello, tra piazza Cavalier Gitti e la piscina, passando per le vie del paese. Partenza sabato alle 11:30 e domenica alle 8:30. Domenica, in piazza Cavalier Gitti saranno attivi il bar e lo stand gastronomico delle "zdore". Ma l’autunno monghidorese non finisce qui. Sabato 12 ottobre dalle 19 a Piamaggio torna l’Oktoberfest organizzato dal Comitato di Piamaggio con birra, cibo e buona musica e dalle 22 Polazzi Team in concerto con Davide Polazzi, Pier Mingotti e Ivano Zanotti. A seguire Sette dj.

L’1 novembre poi si terrà la tradizionale Tartufesta organizzata in collaborazione dal Comune di Monghidoro, l’ufficio lat ed il Gruppo Scaricalasino con mercatini di prodotti tipici e non solo che animeranno il paese. Inoltre, sarà presente lo stand gastronomico aperto a pranzo con un menú a tema. Nel pomeriggio, caldarroste e vin brulé per tutti mentre si ascolta la band tributo Creedence Clearwater Revival.

"Sarà un autunno davvero carico di eventi a Monghidoro con la gara dei carrioli, l’Oktoberfest e la Tartufesta che rappresentano oramai eventi tradizionali per la nostra comunità e ringrazio davvero il Gruppo Scaricalasino ed il Comitato di Piamaggio che mantengono vive queste tradizioni con il loro entusiastico apporto. Ci saranno molte occasioni per divertirsi e gustare i prodotti gastronomici locali, oltre a partecipare a spettacoli ed intrattenimenti musicali nello scenario magico dell’Appennino" dichiara Barbara Panzacchi, sindaco di Monghidoro.

z.p.