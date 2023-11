Con l’accetta in Montagnola. Denunciato

Biondo, con una lunga barba e un pastrano blu, sotto al quale nascondeva un’accetta. Un vikingo moderno, a spasso per la Montagnola, che ha subito attirato l’attenzione. E che, quando ha tirato fuori l’arma, brandendola contro un cittadino nordafricano, ha creato anche non poca preoccupazione tra i frequentatori del parco, che hanno chiamato la polizia. Erano circa le 19,30 e subito in via Irnerio è stata inviata una volante del Due Torri San Francesco. I poliziotti non ci hanno messo molto, visto il suo abbigliamento e i tratti particolari, a individuare l’uomo, che è stato subito fermato e controllato. Con sé aveva la piccola ascia, che è stata sequestrata. Dato che invece non aveva documenti, il giovane, un ventitreenne romeno, è stato accompagnato in Questura per essere fotosegnalato. Al termine degli accertamenti, il ragazzo, con precedenti specifici, è stato denunciato per porto illegale di armi.