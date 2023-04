"Con le barriere architettoniche la disabilità è ancora più dura"

Ha girato le piazze di mezza Italia ed è stata ospite di tanti salotti televisivi con la sua fascia di Miss Mamma, ma ora è rinchiusa nel suo appartamento, prigioniera della malattia e delle barriere architettoniche.

Anna Contento, 56 anni, di Casalecchio, nell’estate del 2008 raggiunse il vertice della sua notorietà dopo essersi aggiudicata il titolo di Miss Mamma italiana nella finalissima che all’Hotel Pino di Cesenatico fra 33 mamme provenienti da tutto il Paese assegnò il massimo riconoscimento nel concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme di età compresa tra i 25 ed i 45 anni. Il fascino, la simpatia e l’arma ‘segreta’ della barzelletta del parroco ne fecero un personaggio televisivo. Nella vita quotidiana era impiegata nella gestione del personale per conto di una ditta milanese attiva nel settore della manutenzione degli immobili, ma nel tempo libero ha calcato decine di passerelle e tante ospitate in trasmissioni ed eventi di ogni genere. ‘Una vita fa’, ricordata con nostalgia ed orgoglio, ma seppellita da una malattia neurologica progressiva che l’ha portata a muoversi solo in carrozzina, a passare la maggior parte della sua giornata a letto, in compagnia del ricordo del figlio Antonio deceduto sette anni fa travolto da un treno in circostanze che considera non chiarite. Nella sua casa di via Ronzani è aiutata in tutte le sue esigenze quotidiane da Zohra che la sostiene in tutto, dalla cucina alle pulizie ma anche nei tentativi di uscire dal suo appartamento per le necessità di cura e terapie.

"Ogni volta è un’impresa perchè la carrozzina non passa dalle porte dell’ascensore troppo piccolo, e si rischia sempre di cadere mentre ci si infila in maniere avventurose". Quando si approda al piano terreno poi si deve fare i conti con i gradini tra atrio e giardino: "Con il cantiere del 110 per cento mi erano stati promessi anche lavori di abbattimento delle barriere architettoniche che adesso invece pare non siano più comprese nel progetto e questo mi condanna agli ‘arresti domiciliari’" aggiunge Anna esasperata, che nei giorni scorsi ha scritto anche al Presidente della Repubblica al quale ha espresso disperazione e protesta per una situazione che dalla casa si estende alla via Ronzani: "Sono gravemente malata, reclusa di fatto nel mio palazzo e le cose non migliorano tra rampe ed ostacoli sul marciapiede in direzione della Casa della salute. Chiedo aiuto, non posso vivere così", conclude il suo appello.

Gabriele Mignardi