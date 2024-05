Con l’Express Festival per assaggiare le tante lingue del pop

Tra elettronica e canzone d’autore, tra memorie sonore che arrivano dalla cultura analogica e l’Africa vista dalle comunità multi etniche che vivono nei quartieri est di Londra, Express Festival, organizzato dal Locomotiv Club, è immaginato come una introduzione, dal vivo, alla complessità del pop moderno. Dove citazioni, riferimenti, uso spregiudicato delle diverse fonti si intrecciano diventando linguaggio dei giovani della metropoli in ogni angolo del mondo. A iniziare dall’Italia, con gli I Hate my Village, un gruppo formato da artisti che provengono da formazioni come Bud Spencer Blues Explotion, teorici di una via ‘locale’ al blues, come se il Delta del Mississippi non fosse un luogo geografico, ma solo un immaginario, Calibro 35, Jennifer Gentle e Verdena. Inaugurano la rassegna proprio loro con due date, stasera e domani al Locomotiv di via Serlio 25/2, che da poco ha affiancato l’attività di organizzazione di concerti a quella di produzione discografica. Proprio la loro etichetta ha pubblicato il nuovo disco della formazione, Nevermind the Tempo, che verrà nell’occasione presentato dal vivo in anteprima. Seconda data del cartellone è quella del 24 maggio, quando nel locale della Bolognina arriverà Willie J Healey, il cantautore dell’Oxfordshire, diventato, nell’ultimo anno, l’artista più amato da band come gli Arctic Monkeys e gli Idles. A Express porta il suo recente lavoro, Bunny, un omaggio caldissimo alle atmosfere soul, funk e r’n’b degli anni ’70, un’opera fisica, ad alto tasso di sensualità, che, come ha detto lui stesso, deve tutto all’ascolto di un disco poco conosciuto della vasta discografia di David Bowie, The Gouster, uscito nel 2016 e pensato come un viaggio nelle profondità tribali della musica nera. Di grande interesse, forse la proposta più interessante e originale del festival, è lo spettacolo di Nils Frahm, ospitato il 28 maggio dal Teatro Duse. Si tratta di un compositore e virtuoso del pianoforte berlinese, ‘Day’ è il suo ultimo disco, espressione di quella scena che viene definita ‘neo classica’, tra rigore della partitura e suggestioni d’ambiente. Musica che viene trasportata in una dimensione futuribile, grazie all’uso di una grande quantità di strumenti analogici.

Il festival prosegue il 29 maggio al Locomotiv con Alfa Mist (in collaborazione con Bologna Festival). Alfa Sekitoleko, proveniente da quartieri est della capitale inglese, diventati veri laboratori sonori a cielo aperto, mescola jazz e hip hop, elettronica e improvvisazione, con una forte attenzione per la consapevolezza sociale e la convinzione che la musica possa aiutare l’inclusione e il superamento di ogni barriera. Finale il 30 maggio, sempre al Locomotiv, con gli Irreversible Entanglements, collettivo americano innamorato della poesia declamata come fosse rime rap e dei grandi nomi del free degli anni 70. Nella rassegna proporranno le composizioni dell’album Protect Your Life, pubblicato da una delle etichette di riferimento del jazz internazionale, la Impulse! Informazioni su www.locomotivclub.it

Pierfrancesco Pacoda