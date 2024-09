"Con lo Shakhtar spero di essere al Dall’Ara, mi sembra una partita equilibrata: il Bologna ha perso due stelle come Zirkzee e Calafiori, gli avversari non sono più quelli del 2015-16, quando vi giocavano le stelle brasiliane come Douglas Costa, Fernandinho, Willian. La guerra, poi, ha cambiato tutto...".

È un grande appassionato di calcio, Dimitri Kolomieitsev, 22 anni, nato in Ucraina, in una città non distante da Odessa, e arrivato in Italia nel 2016, quindi ben prima dell’invasione russa. Oggi Dimitri, dopo aver completato la scuola, lavora e vorrebbe continuare a studiare: intanto la passione per il calcio non è mai venuta meno.

Dimitri, l’esordio del Bologna in Champions sarà al Dall’Ara con lo Shakhtar, una delle più prestigiose squadre ucraine. Cosa si aspetta nel match contro il Bologna?

"Io vedo un 50% di possibilità per entrambi di vincerla, vederla dal vivo sarebbe una grande emozione. Tra Shakhtar e Dinamo Kiev ho sempre apprezzato di più la prima, forse perché la Dinamo veramente forte era quella degli anni Novanta, con Sheva e gli altri. Anche se devo confessare una cosa...".

Ci dica pure.

"Che da bambino ero un grande tifoso del West Ham: non so perché, ma a casa mia si vedeva solo il canale che trasmetteva le partire degli Hammers, e così mi sono diventato un loro tifoso. E qui a Bologna ho potuto assistere anche a qualche partita della Virtus e della Coppa Davis".

La guerra, tra le tante cose, ha influito anche sul calcio.

"Sì, infatti lo Shakhtar gioca le partite casalinghe in Germania, nello stadio dello Shalke 04. Io sono pacifista, ogni giorno devo chiamare la mia famiglia e sperare che mio padre e mio nonno – che sono ancora in Ucraina –, stiano bene, con questi bombardamenti è un’angoscia continua".

Andrea Bonzi